Hırvatistan'da cumhurbaşkanı yeniden Milanovic

Hırvatistan’da cumhurbaşkanı seçimini sosyal demokrat partinin desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, kazandı.

Fotoğraf: AA

Devlet Seçim Komisyonu, yerel saatle 19:00’da oy verme işleminin sona erdiğini ve sandıkların yüzde 99’undan fazlasının sayıldığını duyurdu.

Resmi olmayan sonuçlara göre ikinci turda mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, yüzde 74,66 oy alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Milanovic, seçimin ardından zafer konuşmasında şunları söyledi:

“Bu zaferi, son beş yıldaki çalışmalarımın bir onayı ve insanların bana duyduğu güvenin bir ifadesi olarak görüyorum. Aynı zamanda bu, devlet meselelerini dinlemeleri gerekenlere halkın güçlü bir mesajıdır. Ben anayasaya bağlı kalacağım.

Bir kez daha çağrıda bulunuyorum, yetki istemiyorum, bu bir güç meselesi değil, bir görev meselesidir. Görevim eşit bir şekilde hareket etmektir çünkü anayasa bunu emrediyor. Dış politika konusunda işbirliği şart, Ulusal Güvenlik Konseyi üç yıldır toplanmadı, bu benim tercihim değildi.”

Milanovic’in rakibi, iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği’nin adayı eski eğitim bakanı Dragan Primorac ise oyların yüzde 25,34’ünü aldı.