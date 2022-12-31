Hırvatistan, 1 Ocak’tan itibaren Schengen üyesi

Avrupa’da vize ve sınır kontrolü olmadan seyahat imkanı sağlayan Schengen bölgesi, 1 Ocak’ta Hırvatistan’ın katılımıyla 27 ülkeyi kapsayacak.

Fotoğraf: Schengen

Hırvatistan, AB’ye katıldığı 2013’ten beri Schengen kurallarını parça parça uygulamaya soktu. Hırvatistan, Schengen’e dahil olmanın mallar ve hizmetlerin serbest, hızlı ve daha ucuz dolaşımı sayesinde ülke ekonomisine katkı getireceğini, rekabet gücünü artıracağını savunuyordu. Hırvatistan, ayrıca Schengen üyesi olarak turizm gelirlerinin de artacağını hesaplıyor.

Hırvatistan hükümeti, 1 Ocak 2023’ten itibaren ülke sınırlarının kara yolu, demir yolu ve deniz yoluyla yapılan ulaşım ve taşımacılıkta Schengen kurallarına uygun hale geleceğini açıklamıştı. Havalimanlarının tam olarak hazır hale gelmesi için 26 Mart 2023 tarihi gösteriliyor.

Schengen bölgesi nedir?

Uygulama, 1985’te Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollanda ve Belçika’nın Lüksemburg’un Schengen kasabasında imzaladıkları serbest dolaşım anlaşmasıyla hayata geçirildi. Bu anlaşmayla beş ülke ortak sınırlarda kontrolleri kaldırdı. Serbest seyahatin yanı sıra mal ve hizmetlerin de serbest dolaşımı sağlandı.

Bu ülkeler, kendi iç sınırlarında kontrolleri kaldırırken dış sınırlarda kontroller sıkılaştırıldı.

Schengen ülkelerinden birinden vize alan başka ülke vatandaşları veya bu ülkelerden birinde ikamet izni bulunan kişiler de üye ülkeler içinde vize almadan seyahat edebiliyor.

Hırvatistan ile birlikte 22 AB üyesi ülke Schengen içinde yer alıyor. Bu ülkeler Avusturya, Belçika, Çekya, Almanya, Danimarka, Yunanistan, İspanya, İtalya, Finlandiya, Fransa, Macaristan, Litvanya, Letonya, Estonya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, İsveç, Slovenya, Slovakya’dan oluşuyor.

Ayrıca AB üyesi olmayan 4 ülke İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn da Schengen içinde bulunuyor.

Son genişleme 2011’de Lihtenştayn’ın katılımıyla olmuştu.