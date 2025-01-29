Hindistan'da dini festivalde ölü sayısı 30'a çıktı

Hindistan’da ‘dünyanın en büyük dini festivali’ olarak tanımlanan Maha Kumbh’ta çıkan izdihamda ölü sayısı 30’a çıktı.

Fotoğraflar: AA

Uttar Pradeş eyaletinin kuzeyindeki Allahabad kentinde düzenlenen 12 yılda bir düzenlenen ve 45 gün süren festivalde izdiham çıktı.

AA’nın aktardığına habere göre izdihamda ölü sayısı 30’a çıktı, 60 kişi de yaralandı.

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, izdihamın Triveni Sangam Nehri’ne yıkanarak günahlarından arınmak amacıyla giden bazı kişilerin bariyerlerin üzerinden atlaması sonucu yaşandığını bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de X’te izdihamın ‘üzücü’ olduğunu belirterek ölenlere başsağlığı diledi.

Milyonlar katılımıyla başlayan festival 13 Ocak’ta başlamıştı. Kentte ziyaretçilerin konaklaması için 160 binden fazla çadır ve yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda geçici yollar inşa edildi.

‘Kutsal su’ olarak kabul edilen Ganj, Yamuna ve Saraswati nehirlerinin birleştiği noktadaki Triveni Sangam Nehri’ne bu yıl 400 milyondan fazla Hindu’nun ‘hacı’ olmak için girmesi bekleniyor.

‘Dünyanın en büyük dini festivali’

Hindular, kutlamalar sırasında Ganj Nehri’nde yıkanmanın günahlardan arınmalarına ve ölümle yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olacağına inanıyor.

Maha Kumbh Mela ‘dünyanın en büyük dini festivali’ kabul ediliyor. Allahabad kentinde, 2001’de Ganj Nehri’ne girmek için aynı gün bir araya gelen 60 milyon kişi dünya rekoru kırmıştı.

Milyonlarca Hindu, Covid-19 salgınına rağmen 202 Triveni Sangam Nehri’ne girerek yıkanmıştı.