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Yaramazlara biraz batar!

Hindistan’da 89 kişide Zika virüsü tespit edildi

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletindeki Kanpur şehrinde 89 kişide Zika virüsüne rastlandı.

Fotoğraf: www.msmosquito.org

Kanpur’daki sağlık görevlisi Dr. Nepal Sih, bölgedeki vakalarda artış olduğunu belirterek şehirde testi pozitif çıkanların 17’sinin çocuk olduğunu açıkladı.


Kentteki ilk vakanın 23 Ekim’de tespit edildiği ve vakaların o tarihten sonra arttığı belirtildi. Eyalet yönetimi, virüsün hızla yayıldığını ifade ederek yetkililere temizlik çalışmalarını hızlandırmaları talimatını verdi.

Zika virüsü, insanlara enfekte ‘Aedes aegypti’ türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor. Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaşan virüsüne, ilk kez 1947’de Uganda’nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.

Zika virüsünün, hamilelere bulaşması halinde, bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor. Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtilere neden oluyor, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

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