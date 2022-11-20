Gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti.

83 yaşındaki Uluç, sağlık sorunları nedeniyle 8 Temmuz’da yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Akciğerinde sorun olan Uluç’a, kan zehirlenmesi sıkıntısı nedeniyle de yoğun bakım tedavisi uygulanıyordu. Uluç, 10 Temmuz’da entübe edilmişti.

Uluç’un hayatını kaybettiğini Twitter’dan duyuran Fanatik gazetesi yazarı Faik Çetiner, “Hıncal Uluç, vefat etti. Uluç ailesinin başı sağ olsun” dedi.

Birçok dergi ve gazetede çalışan Uluç son olarak Sabah’ta yazıyor ve spor yorumculuğu da yapıyordu.