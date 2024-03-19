Hilmi Türkay: Futbolda kara leke

Futboldaki skandal görüntülere Trabzonspor – Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla bir yenisi daha eklendi. Bordo – Mavili taraftarların sahaya girip Fenerbahçeli futbolculara ve teknik heyete saldırması, son yıllarda sporda artan şiddet görüntülerinin zirve noktası oldu. Bu sezon eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’i yumruklaması, İstanbulspor’un sahadan çekilmesinin ardından SarıLacivertli takıma yapılan saldırı “Türkiye futbolda nereye gidiyor?” sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.
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Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,13 kazançla 2.241 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,11 artışla 15 bin 59 liraya çıktı.
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