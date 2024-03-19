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Yaramazlara biraz batar!

Hilmi Türkay: Futbolda kara leke

Futboldaki skandal görüntülere Trabzonspor – Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla bir yenisi daha eklendi. Bordo – Mavili taraftarların sahaya girip Fenerbahçeli futbolculara ve teknik heyete saldırması, son yıllarda sporda artan şiddet görüntülerinin zirve noktası oldu. Bu sezon eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’i yumruklaması, İstanbulspor’un sahadan çekilmesinin ardından SarıLacivertli takıma yapılan saldırı “Türkiye futbolda nereye gidiyor?” sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. 

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Moskova’da terör: Ölü sayısı 93’e yükseldi

Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir alışveriş ve eğlence merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölenlerin sayısı 93’e yükseldi. Saldırıyı IŞİD terör örgütü üstlendi.