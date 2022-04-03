Hilmi Türkay: Fenerbahçe İsmail Kartal’la doğru oyunu buldu

Sezona iyi başlayan, deplasmandaki Trabzonspor maçıyla düşüşe geçen Sarı-Lacivertliler, İsmail Kartal’la doğru oyunu buldu. Neticesi son 7 haftada alınan 6 galibiyet, 1 beraberlik ve ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe. Kartal, Sarı-Lacivertlilere sezon finalini iyi şekilde yaptıracağa benziyor. F.Bahçe’nin özlediği tablo buydu.
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