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Yaramazlara biraz batar!

Hilmi Türkay: Fenerbahçe İsmail Kartal’la doğru oyunu buldu


Sezona iyi başlayan, deplasmandaki Trabzonspor maçıyla düşüşe geçen Sarı-Lacivertliler, İsmail Kartal’la doğru oyunu buldu. Neticesi son 7 haftada alınan 6 galibiyet, 1 beraberlik ve ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe. Kartal, Sarı-Lacivertlilere sezon finalini iyi şekilde yaptıracağa benziyor. F.Bahçe’nin özlediği tablo buydu.

Hilmi Türkay’ın yazısı


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