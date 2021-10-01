HGS yüklemesi için girdiği site sahte çıktı, kartından 8 bin 500 lira çekildi

İzmir’de, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) yüklemesi yapmak için girdiği site sahte çıkınca dolandırıldı; 8 bin 500 liradan oldu.

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AA’nın haberine göre Konak’ta ikamet eden Esen Boyacı (49), aracına HGS yüklemesi yapmak için arama motoru aracılığıyla karşısına çıkan bir siteye önce kredi kartı bilgilerini ardından telefonuna gelen mesajdaki şifreyi girdi.

Bir süre sonra kartından 8 bin 500 liralık bir ödeme yapıldığını fark eden ve bankayı arayan Boyacı, işlemin iptalini istese de sonuç alamadı. Boyacı, mağduriyetinin giderilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Gelen mesajdaki şifreyi belli bir zaman içindeki girmek zorunda kaldığını anlatan Boyacı şunları söyledi: “Bu yüzden gelen şifreyi hızlıca okuyup girdim. Bir süre sonra 100 lira yerine kredi kartımdan 8 bin 500 liranın kesildiğini gördüm. Hesap ekstresinde ödemeyi alan firma belli. Ben kredi kartına ödemeyi yapmak zorunda kaldım. Alın terimle kazandığım parayı dolandırıcılara, hırsızlara verdim.”

‘İlk çıkan adresi tıklamayın’

Dolandırıcıların sahte siteyle tüketicileri kandırdığını ifade eden Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise şu uyarıları yaptı: “Tüketicilere tavsiyemiz internet üzerinden alışveriş yaparken gelen şifrenin üzerinde yazan bilgileri okusun. Ciddi mağduriyetler oluşuyor. Çünkü arama motorları dolandırıcıların kullandığı bir yöntem haline geldi. Arama motorlarında ilk çıkan adresi tıklamasınlar. Teknik servis ararken de bir ürün alırken buna dikkat etsinler. Çünkü dolandırıcılar bu arama motorlarına para vererek sahte sitelerin üste çıkmasını sağlıyor. Bunu fark etmek zor değil. Altında hemen reklam olduğu yazıyor ancak bazen tüketicimizin dikkatinden kaçıyor.”