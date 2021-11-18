Heybeliada’da orman yangını çıkaran sanığa 12 yıl hapis cezası

İstanbul’da, Heybeliada’da geçen yıl ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin yargılanan sanık Sedat Demir, ‘kasten orman yakma’ suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

12 Temmuz 2020’de Heybeliada’daki farklı noktada orman yangını çıkmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demir hakkında dava açılmıştı.

İddianamede, yangında toplam 61 bin 805 metrekare orman alanının yandığı vurgulanarak, orman bilirkişisi tarafından düzenlenen raporda yangının doğal yolla çıkmadığı, yangın çıkan ormanlık alanda izmarit, mangal ateşi gibi faktörlere rastlanmadığı, mezarlık içindeki metruk binada çıkan yangının ormanda çıkan yangınla bir bağlantısının bulunmadığı yönünde görüş bildirildiği kaydedilmişti. Demir’in 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

AA’nın haberine göre Anadolu 9’uncuAğır Ceza Mahkemes i’ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Demir’in avukatı ile tanık S.A. katıldı.

Duruşmada dinlenen tanık S.A., yangını söndürmek için o tarafa doğru gittiklerinde sanığın tam tersi istikametinde yürüdüğünü gördüğünü, yangından uzaklaşan ve kendisine doğru gelen sanığın elinde herhangi bir bidon veya başka bir cisim görmediğini söyledi.

Söz alan sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti. Mahkeme Demir’e hapis cezası verdi.