Her 150 kişiden biri modern kölelik koşullarında yaşıyor

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre, dünya çapında her 150 kişiden biri ‘modern kölelik’ olarak adlandırılan sömürü düzeninde sıkışmış durumda.

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Dünya genelinde klasik anlamda kölelik yasaklanmış olsa da 2021’de 50 milyon kişinin ‘modern köle’ durumunda olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı, sadece dört yıl önce 40 milyondu.

‘Modern kölelik’ nedir?

Modern kölelik, insanların çeşitli yollarla sömürülmesini ifade eden bir üst terimdir. BBC’ye göre bu uygulamalar arasında şunlar olabilir:

Zorla çalıştırma: İnsanların kendi iradeleri dışında yapmaya zorlandıkları her türlü iş

Borç esareti: İnsanlar borçlarını ödemek için çalışmaya zorlanması

Soy temelli kölelik: İnsanlar köleliğe doğduğunda ve alınıp satılan bir eşya muamelesi gördüğünde

Zorla evlilik: Birisi kendi isteği dışında evlendirildiğinde ve ayrılamadığında

Ev hizmetlerindeki kölelik: Ev hizmetlileri de kapalı kapılar ardında istismara ve sömürüye açık olabilir.

Dünyada kaç kişi zorla çalıştırılıyor?

ILO 27,6 milyon insanın zorla çalıştırıldığını söylüyor. Özellikle göçmen işçiler bu konuda savunmasız konumda. Bu kişiler, yoksul ülkelerden inşaat, tarım, hazır giyim ve ev hizmetleri gibi sektörlerde çalışmak üzere başka ülkelere taşınıyor, daha sonra bu işlerde sıkışıp kalıyor ve evlerine dönemiyor.

‘International Justice Mission’ isimli sivil toplum örgütünden Euan Fraser, “Dünyada hukuk tarafından korunmayan dört milyar insan olduğunu düşünüyoruz” diyor.

Kaç kişi zorla evliliğin içinde?

ILO ayrıca dünya çapında 22 milyon insanın zorla evlendirilmiş durumda olduğunu söylüyor. Bunların üçte ikisi Asya-Pasifik bölgesinde yaşanıyor.

Bununla birlikte, ILO’nun verileri, zorla evliliklerin en çok Körfez Arap ülkelerinde yaygın olduğunu gösteriyor. Bölgedeki her bin kişiden 4,8’i zorla evlendiriliyor.

Modern kölelikten kim sorumlu?

Zorla çalıştırılma ve evlilik vakalarının en az yüzde 52’si ise üst orta ve yüksek gelirli ülkelerde yaşanıyor.

Dünyadaki zorla çalıştırmanın (zorla seks işçiliği dahil) yüzde 86’sından özel sektördeki işverenler sorumlu. ILO, dünya genelinde işverenlerin zorla çalıştırmadan 150 milyar dolar kâr elde ettiğini tahmin ediyor. Bu paranın 51,8 milyar dolarının, Asya-Pasifik bölgesindeki işverenler tarafından zorla çalıştırılan 15,1 milyon kişiden elde edildiğini söylüyor.

Bunun 46,9 milyon doları ise gelişmiş ülkeler ve Avrupa Birliği’nde elde edildi.

Ancak ILO, nüfusuna oranla dünyada en fazla ‘modern köleye’ sahip olan bölgesinin Körfez Arap ülkeleri olduğunu ve her bin kişiden 5,3’ünün zorunlu çalıştırıldığını söylüyor.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, modern köleliğin azaltılması için ulusal ve uluslararası tedbirlerin koordinasyon halinde olması gerektiğini belirterek, “Çağdaş kölelik durumunda iyileşme kaydedilememesi insanı şok ediyor. İnsan haklarının böylesine temelden ve sürekli ihlal edilmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz” demişti.