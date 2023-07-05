Hepsiburada, ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ programının  üç aylık sonuçlarını paylaştı

Hepsiburada, 6 Şubat merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde sürdürülebilir, kalıcı refahın sağlanmasını desteklemek için hayata geçirdiği ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ programının 6 Mart – 16 Haziran 2023 tarihleri arasındaki sonuçlarını açıkladı.

2,5 Milyon ürün, 852 milyonluk satış hacmi

KOBİ, esnaf ve aile işletmelerinin, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi; bölgenin e-ticaret ve lojistik kapasitesinin artırılması; istihdam artırıcı hizmet ve faaliyetlerin bölgeye kaydırılmasının yanı sıra çocuklara ve ailelere eğitim ve sosyal destekleri kapsayan program doğrultusunda bölgedeki aktif satıcıların Hepsiburada üzerinden ulaştığı net ciro 852 milyon TL oldu. Üç ayda bölgede faaliyet gösteren satıcılar toplam 2,5 milyon adet ürünün satışını gerçekleştirdi.

Girişimci kadınlar ve kooperatiflerde Adana, Diyarbakır ve Hatay ilk üçte

2017’den itibaren yürüttüğü “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı” ile binlerce kadın girişimciyi teknoloji gücüyle destekleyen Hepsiburada, deprem bölgesinde faaliyet gösteren girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine de destek vermeye devam ediyor. Bu doğrultuda deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan 1800 girişimci kadınla kadın kooperatifleri deprem felaketinin ardından ilk 3 ayda 72 milyon TL’lik net ciro elde etti. Net ciro sıralamasında Adana’da faaliyet gösteren girişimci kadın ve kadın kooperatifleri ilk sırada yer alırken, Adana’yı Diyarbakır, Hatay ve Şanlıurfa takip etti.

120 bin kişinin istihdamına, 500 bin kişinin geçimine katkı

Hepsiburada’nın tedarikçilerden aldığı hizmetlerin bir bölümünü bölgeye kaydırmasının yanı sıra bölgede e-ticareti artırmaya yönelik destek ve yatırımların etkisiyle 120 bin kişinin istihdamına ve 500 bin kişinin geçimine katkı sağlanması hedefleniyor.

İlk e-ticaret ihtisas merkezi açıldı

Hepsiburada ayrıca bölgede e-ticaret ekosisteminin büyüyüp gelişmesi ve küçük işletmelerin ofis, stok, lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim ihtiyaçlarına yanıt vermesi amacıyla 3 farklı şehirde kurulma aşamasında olan ‘e-ticaret ihtisas merkezleri’ projesini de hayata geçiriyor. Bölgedeki ilk e-ticaret ihtisas merkezi de Adana’da açıldı.

E-ticaret siparişleriyle destek devam ediyor

17 Şubat 2023’te hayata geçirilen “Her Sipariş, Bir Destek” projesiyle deprem bölgesinde faaliyet gösteren üreticilerin ve kadın kooperatiflerinin yöresel ürünlerini, ticari amaç gütmeksizin satışa sunan Hepsiburada, projeyi deprem bölgesinde bulunan tüm işletmelere, üreticilere ve esnafa açtı.

Depremin ardından esnaf ve KOBİ’lerin işlerini hızla toparlamalarına destek olmak amacıyla Hepsiburada ilk etapta, bölgedeki iş ortaklarının satış gelirlerinin tamamını, kesintisiz, komisyonsuz ve vade süresiz işletmelere aktarıyor. Buna ek olarak satıcıların daha fazla müşteriye ulaşmalarını sağlamak amacıyla her bir işletmeye Hepsiburada platformu üzerinden reklam ve tanıtım desteği (HepsiAds) de sağlıyor. Bölgeden, platformda satış yapan işletmelere e-ticaret, satış ve pazarlama gibi konularda online eğitimler de sunuluyor.

Ayrıca yine ilk aşamada depremzede satıcılara personel alımı ve muhasebe konularıyla ilgili desteklerin yanı sıra Hepsiburada’nın lojistik imkânları da seferber ediliyor, Hepsiburada iş ortaklarının büyük şirketler tarafından kullanılan pazarlama uygulamaları bölgedeki KOBİ ve esnafın hizmetine sunmak üzere hazırlıklar yapılıyor.

3 ayda bin yeni işletme e-ticaretle tanıştı

Hepsiburada’nın “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programı kapsamında bölgede e-ticaret yapmaya devam eden ve desteklerle e-ticarete adım atmak isteyen toplam 10 bin iş ortağı için sağlanan farklı destekler ve tüm Türkiye için kurgulanacak özel kampanyalar iki yıl boyunca farklı ihtiyaçlar çerçevesinde devreye alınacak. Destekler işletme ve esnafın teknolojik ve ticari kapasiteleri, sektörleri, büyüklükleri, işletme yapılarına göre farklı seviyelerde verilecek. “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programıyla Hepsiburada iki yılda bölgeden yapılacak satışları 10 milyar TL’lik hacme ulaştırmayı hedefliyor. İlk üç ayda bölgede faaliyet gösteren 1000 yeni işletme e-ticarete başladı.

‘Bir gülüş yeter’ deprem bölgesindeki üç bin çocukla buluştu

Hepsiburada, deprem bölgesinde yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle de depremden etkilenen çocuklar, gençler ve aileleri için verdiği desteği sürdürüyor, “Bir Gülüş Yeter” etkinlikleriyle çocuklarla bir araya gelmeye devam ediyor. Gaziantep’den Hatay’a kadar birçok köyde depremden etkilenen çocuklar ile bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenleyen Hepsiburada, bu zamana kadar toplam 3000’den fazla çocuğa ulaşmış oldu. Hepsiburada ekibi temmuz ve ağustos aylarında da çocuklarla buluşmaya devam edecek.

Deprem bölgesi destek kampanyaları devam ediyor

Hepsiburada’nın deprem bölgesine destek kampanyaları da devam ediyor. Bölgedeki satıcıların yerel ürünleri ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak gıda erzak kolisine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.