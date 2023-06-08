Hepsiburada, basketbol milli takımlar ana sponsoru oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu’yla (TBF) e-ticaret platformu Hepsiburada arasında imzalanan anlaşmayla Hepsiburada, önümüzdeki iki yıl boyunca milli takımların ana sponsorluğunu üstlenecek.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, heyecanlı ve gururlu olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Dijital ticaretin ülkemizdeki lider kuruluşlarından Hepsiburada’nın, milli takımlarımızın ana sponsoru olduğunu duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ‘Türkiye’nin Hepsiburada’sı’ olarak geniş ürün yelpazesini her gün milyonlarca kullanıcıya ulaştıran Türk sermayeli bir markayla iş birliği yaptığımız için heyecanlı ve gururluyuz. Türk basketboluna ve milli takımlarımıza destekleri için Hepsiburada CEO’su Sayın Nilhan Onal Gökçetekin ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Basketbol milli takımlarına ana sponsor olarak destek vermekten gurur duyduklarını belirten Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ise şöyle konuştu:

“Ülkemizin bayrağını küresel piyasalarda dalgalandıran, Türkiye’de e-ticaretin en köklü şirketi olarak kendimizi ‘E-Ticaretin Milli Takımı’ olarak görüyoruz. Mücadele, azim, rekabet gibi değerlere sahip olan spor kültürünü, aynı zamanda hız ve dinamizm de içermesi dolayısıyla Hepsiburada olarak kendimize yakın buluyoruz. Özellikle cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağımız 2023 yılında, desteğimizin basketbol milli takımlarımızın başarısına katkısı olacağını umut ediyoruz. Hepsiburada olarak Türk basketbolunun yanındayız, ‘Hepsiburada Sözü’ veriyoruz.”