Hekimi istifaya götüren bıçaklı saldırıda 16 yıl iki ay hapis cezası

Ankara’da asistan hekimi bıçakla yaralayan hastaya verilen ceza belli oldu.

İskender (solda) ve Nargüler (sağda)

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli ortopedi asistanı doktor Ertan İskender, geçen yıl mayıs ayında poliklinikte hastası Bayram Nargüler tarafından elinden ve sırtından bıçaklanmıştı.

Doktor bir haftalık tedavisinin ardından taburcu edilirken, saldırgan tutuklanmıştı.

Saldırgan hakkında hazırlanan iddianamede ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hakaret’ten 13 yıldan 22 yıla kadar hapis istenmişti.

“Fiziki yaralarım iyileşse de psikolojik olarak çok yıprandım. Bu tip saldırıların tekrarlanmaması için hastanede çeşitli tedbirler alınmasını istiyordum ama hiçbir önlemin alınmadığını gördüm. Yaşanılanların ardından hiçbir değişiklik olmadığı için de istifa dilekçemi başhekimliğe sundum” diyerek İskender bu ay başında istifa ettiğini duyurmuştu.

AA’nın aktardığına göre Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında sanık Nargüner’in avukatı müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini, suçun yaralama kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu, hakaret suçuna ilişkin ise delil bulunmadığını öne sürdü.

Son sözü sorulan Nargüner, “Pişmanım, keşke olmasaydı. Beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme, herhangi bir indirim uygulamadan sanığı ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs‘ten 15 yıl, ‘hakaret‘ suçundan ise bir yıl iki ay olmak üzere toplam 16 yıl iki ay hapis cezasına çarptırdı.