Heineken, 1 avroluk satışla Rusya’dan çıktı

Hollandalı bira üreticisi Heineken, Rusya’dan çıktı.

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Hollandalı şirket, 1 avroluk satış anlaşması için gerekli tüm onayların alındığını ve muhtemelen 300 milyon avroluk olağan dışı faaliyet zararıyla sonuçlanacağını bildirdi.

Şirketin Rusya’da yedi fabrikası, 1800 çalışanı bulunuyordu.

Ayrılma süreci uzun sürdü

Heineken, Ukrayna’yı işgalinin ardından Mart 2022’de Rusya’dan ayrılma niyetini açıklamış, süreç beklenenden uzun sümüştü..

Heineken’ın Rusya’daki faaliyetlerini devralan Arnest Group kutu ambalaj üretimi yapıyor. Aynı zamanda Rusya’nın en büyük aerosol üreticisi olarak biliniyor. Rus grup, ayrıca kozmetik ürünler ve ev eşyaları da satıyor.