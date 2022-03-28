Heineken, Rusya pazarından çıktı

Hollanda merkezli bira üreticisi Heineken, Rusya pazarından çekildiğini açıkladı.

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Rusya’nın geçen ay Ukrayna topraklarına girmesinin ardından Ikea, Coca-Cola ve McDonald’s gibi bazı başka ünlü marka ve firmalar da çekilme kararı almıştı.

Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya’dan çekileceğini duyuran Heineken’den yapılan açıklama şöyle: “Mevcut durumda Heineken’in Rusya’daki işlerini yürütmesi artık sürdürülebilir veya uygulanabilir olmaktan çıktı.”

Marka, Rusya’daki üretimi ve satışları geçen ay durdurmuştu.