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Yaramazlara biraz batar!

Heineken, Rusya pazarından çıktı


Hollanda merkezli bira üreticisi Heineken, Rusya pazarından çekildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın geçen ay Ukrayna topraklarına girmesinin ardından Ikea, Coca-Cola ve McDonald’s gibi bazı başka ünlü marka ve firmalar da çekilme kararı almıştı.


Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya’dan çekileceğini duyuran Heineken’den yapılan açıklama şöyle: “Mevcut durumda Heineken’in Rusya’daki işlerini yürütmesi artık sürdürülebilir veya uygulanabilir olmaktan çıktı.”

Marka, Rusya’daki üretimi ve satışları geçen ay durdurmuştu.

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