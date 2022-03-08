Coca-Cola, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı

ABD’li içecek devi Coca-Cola, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.
Şirketin açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarına ilişkin “Kalbimiz Ukrayna’daki bu trajik olayların akıl almaz etkilerine katlanan insanlarla” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Coca-Cola’nın Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldığı, koşullar geliştikçe durumun izlenmeye ve değerlendirilmeye devam edileceği kaydedildi.
8 Mart’ta kahve devi Starbucks ve fast-food devi McDonald’s da ülkedeki faaliyetlerini askıya almıştı.