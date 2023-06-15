Hediye Levent: Suudi Arabistan ve BAE, Türkiye’den ne istiyor?

Türkiye bu açıdan sadece Körfez ülkelerini Avrupa’ya bağlayan coğrafik üstünlüğe sahip bir ülke değil aynı zamanda köklü firmaları, aşınmış olsa da Avrupa ile ticari geçmişi ve hâlâ devam eden ilişkileri, üretim kalitesinin standartlarının yüksekliği, kendi bölgesinde turizmin her dalında tercih edilen bir ülke olması gibi avantajlara da sahip. Ancak bu özellikler Suudi Arabistan’ın ve BAE’nin Türkiye’ye gözü kapalı yatırım yapmasına yetmiyor.

Peki Türkiye’den ne istiyorlar?

-Suudi Arabistan ve BAE ağırlıklı olarak Varlık Fonu bünyesindeki kuruluşlarla ve şirketlerle ilgileniyorlar.

-Köprüler, otoyolları, demir yolları gibi ulaşım, sağlık, medya, enerji sektörlerini yakından izliyorlar.

-Yatırım yapacakları sektörde devlet desteğinin olması, ekonomik istikrarsızlık gibi durumlarda devlet garantisi arıyorlar.

-TL’nin döviz karşısındaki gerçek değerini bulmasını istiyorlar.

-Dövizin baskılanması politikasından rahatsızlar.

-Hükümetin yeni ekonomi politikasını ve Merkez Bankasının eğilimlerini görmek istiyorlar.

Hediye Levent’in yazısı