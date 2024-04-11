Hediye Levent: Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Bağdat arasında bir süredir sert rüzgarlar esiyor

Önümüzdeki süreçte KDP’nin iyice sıkışması halinde yeniden bağımsızlık referandumu gibi girişimlere yönelmesi oldukça mümkün.

Ancak IKBY ve Bağdat arasında bunlar olurken bütün taraflar, hem bu süreci doğrudan etkileyecek olan hem de Irak’taki aktörleri pozisyon almaya zorlayan bir başka gelişmeye hazırlanıyor. Aktörlerin hepsi, ABD’nin Irak’tan çekilmesine kesin gözüyle bakıyor.

Velhasıl İran nüfuzunun giderek derinleştiği Bağdat, Süleymaniye’yi yanına tamamen çekmiş gibi hareket ederek Erbil merkezli KDP’yi sıkıştırmaya çalışıyor. Bu çerçevede IKBY’nin manevra alanını ve yetkilerini daraltmaya girişen Bağdat diğer taraftan ABD’nin çekilmesi sonrası oluşacak boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.

Süleymaniye, ABD’nin çekilmesi sonrası dönemde de İran yanlısı bir tutum izleyeceğine dair sinyaller veriyor. Erbil merkezli KDP ise Türkiye ve ABD gibi ülkelerle ilişkilerini derinleştirmeye çalışarak hem yetkilerini korumaya çalışıyor hem de ABD sonrası oluşacak boşluğa hazırlanıyor.

Her halükarda Irak’ı ve IKBY’yi önümüzdeki günlerde çok konuşacağız gibi görünüyor. Küçük ölçekte KDP-KYB mücadelesinin devam ettiği bu süreçte ikinci aşama IKBY-Bağdat gerilimi, ancak Irak sahasında İran, Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin nüfuz savaşlarının da devam ettiği göz önüne alındığında ABD’nin çekilmesi halinde bu aktörler arasındaki mücadelenin iyice şiddetlenmesi şaşırtıcı olmaz.

Hediye Levent’in yazısı