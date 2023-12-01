Hediye Levent: Ateşkesten sonra ne olacak?

İsrail ve uluslararası destekçileri HAMAS tamamen çökertilene kadar Gazze’ye yönelik saldırıların durmayacağına dair güçlü sinyaller veriyor. İsrail açıkça insani aradan sonra saldırıların süreceğini söylüyor. Yeni ve kalıcı bir ateşkes için Katar ve Mısır başta olmak üzere bölge ülkeleri girişimlerini sürdürüyor ancak bu ateşkeslerin önceliği şimdilik esir takası gibi büyük ölçüde İsrail’in talepleri çerçevesinde ilerliyor. En azından Gazze’ye insani yardım miktarının artırılması gibi konularda ilerleme sağlanabilmiş değil.

Bu soru iki farklı senaryoyu da beraberinde getiriyor; HAMAS tamamen çökertilmezse ne olacak, İsrail nereye kadar Gazze’yi vurmaya devam edecek?

Gazze’nin kuzeyi ve güneyi arasındaki yolu bir süredir kontrol eden İsrail’in kuzey Gazze’yi insansızlaştırma politikası sürüyor. Bu çerçevede İsrail’in Kuzey Gazze’yi tamamen kontrol edecek şekilde saldırılarını yürüteceğine dair senaryoların giderek güçlendiği söylenebilir.

Filistinliler İsrail’in Kuzey Gazze ile yetinmeyeceğini ve Güney Gazze’yi de kontrol altına almak için saldırılarını sürdüreceğini söylüyor.

Hediye Levent’in yazısı