Hediye Levent: Ankara Hamas’lı ya da Hamas’sız senaryolara hazırlıklı mı?

İnsanlar yüzer yüzer, biner biner ölürken sürece taraf olabilecek ülkelerin olasılık senaryoları tartışıyor olmaları Filistin meselesinin nasıl bir çıkmazda olduğunu da gösteriyor. Filistinliler arasındaki çok başlılık ve hareketler arasındaki husumet Filistin’den bölge ülkelerine kadar yayılıyor.

Yazının başlığı olan soruya dönecek olursak; Türkiye’nin Gazze hesabı ne? Ankara HAMAS’lı ya da HAMAS’sız senaryolara hazırlıklı mı? Üst perdeden çıkışların dışında en azından Filistinli grupların bir araya getirilmesi, bir yol haritası hazırlanması gibi girişimlerde bulunuyor mu? Ankara’nın İki Devletli Çözüm seçeneğinin gerçekçiliğine dair fikri ne?

Hediye Levent’in yazısı