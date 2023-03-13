Hedef gösterilen akademisyene jet hızıyla deprem soruşturması

Yalova Üniversitesi, bir öğretim üyesi hakkında bir derste depremle ilgili söylediği sözlerin dezenformasyon olduğu gerekçesiyle soruşturma açtı.

Kahramanmaraş. (Fotoğraf: Reuters)

Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görevli öğretim görevlisi Çiğdem Kurt, bir derste söylediği sözlerden dolayı önce hedef gösterildi, sonra hakkında soruşturma açıldı.

Yeni Şafak’ın 11 Mart saat 11:30-12:00 arasında ‘online derste deprem provokasyonu’ başlığıyla paylaştığı haber ve görüntülere göre Kurt, bir derste 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden sonra bölgedeki insanlara devletin yardım etmediğini ama AHBAP Derneği’nin başkanı Haluk Levent’in elinden geleni yaptığını söyledi.

Yalova Üniversitesi'nde Yabancı Diller Fakültesi Öğretim Görevlisi Çiğdem Kurt, öğrencilerine deprem bölgesine devletin yardım etmediğini iddia etti:



🗣"Türkiye'nin doğusunda deprem oldu. Devlet onlara yardım etmedi ama Haluk Levent elinden gelenin en iyisini yaptı." — Yeni Şafak (@yenisafak) March 11, 2023

Haberden sonra trol hesaplarla beraber Kurt hedef gösterildi.

Haberden yaklaşık iki saat sonra Yalova Üniversitesi basın açıklaması yayımlayarak Kurt hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Üniversite, Kurt’un ‘dezenformasyon içeren sözleri’ nedeniyle soruşturma açıldığını belirtti.

Depremden sonra provokatif paylaşım yaptığı iddiasıyla 43 kişi tutuklanmış, 179 kişi gözaltına alınmıştı. Babala TV’nin sahibi Oğuzhan Uğur ifadeye çağrılmış, siyaset bilimci Özgün Emre Koç da gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.