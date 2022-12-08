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Yaramazlara biraz batar!

HDP’nin ‘Ermeni soykırımı tanınsın’ açıklamasına soruşturma

HDP’nin 24 Nisan 2021’de “Ermeni soykırımı tanınsın” açıklamasına soruşturma açıldı.

Açıklama nedeniyle dönemin 11 Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi hakkında Ankara başsavcılığı tarafından ‘Türklüğe hakaret’ suçlamasıyla soruşturma açıldı.


Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre ‘Ermeni soykırımı’ ifadesinin ‘Türk milletinin milli menfaatlerine aykırı’ ve ‘Türk milletini tarih önünde ve uluslararası toplumda küçük düşürmeye yönelik’ olduğunu savunan savcılık, HDP yöneticileri hakkında ikişer yıla kadar hapis cezası istedi.

Diyarbakır Barosu’nun 2018’deki benzer açıklaması nedeniyle de başkan ve yönetim kurulu üyeleri yargılanmış ve beraat etmişlerdi.

Diyarbakır Barosu’nun ‘Ermeni Soykırımı’ açıklamasına beraat

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