HDP’li Kenanoğlu, Türkiye’de volkan patlamasına karşı araştırma komisyonu kurulmasını teklif etti

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Türkiye’de volkan patlaması riskine karşı araştırma komisyonu kurulmasını teklif etti.

İzlanda’nın güneybatısındaki yanardağda volkanik hareketlenme, 2022. (AA)

Türkiye’de yıkıcı 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir aydan fazla süre geçerken son güncellemeye göre can kaybı 48 bin 448’e çıktı.

Kenanoğlu, 13 tane volkanik dağın bulunduğu Türkiye’de ‘volkan patlama ihtimalinin yüzde 70 olduğu’ iddiasıyla verdiği önergede volkan patlamasına karşı gereken tedbir ve önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulmasını teklif etti.

Depremler volkanları tetikler mi?

İki sene önce konuyla ilgili Milliyet’e konuşan Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, şunları demişti: “Bildiğimiz kadarıyla Türkiye’deki volkanlar çok eski ve aktif değiller. Son dönemde herhangi bir aktivite de görülmemiş durumda. Yakın bir tarih sayabileceğimiz 1855’teki patlama sonrasında yani yakın gelecekte bir patlama beklemiyorum. Ancak Ege’deki volkanlar bu durumun dışındalar, aktif olarak harekete geçebiliyorlar.

Volkanik hareketlerin depremleri tetikleyip tetikleyemeyeceği sorusunu ise Dr. Gündoğdu, şöyle cevaplamıştı: “Volkanik hareketler depremleri tetikliyor ancak bunlar büyük depremlerden ziyade sıralı, küçük depremler. Büyük depremler dediğimiz kategoriye çok girmiyorlar.”