HDP: Cinayetlerin sorumlusu şiddet iklimi yaratan iktidar

Konya’da bir doktorun görev yaptığı hastanede öldürülmesi ve Avukat Servet Bakırtaş ve müvekkili Öznur Tufan’ın silahlı sonucu öldürülmesinin ardından HDP eş genel başkanları yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada cinayetlerin sorumlusunun AKP iktidarı olduğu vurgulandı.

Konya Şehir Hastanesinde Doktor Ekrem Karakaya, Hacı Mehmet Akçay’ın silahlı saldırısı sonucu öldürüldü. Aynı gün İstanbul Bakırköy’de Avukat Servet Bakırtaş ve müvekkili Öznur Tufan silahlı sonucu öldürüldü.

HDP eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan bir gün içinde farklı meslek gruplarından yurttaşlara yönelen şiddeti kınayan bir açıklama yayınladı.

Saldırganların, iktidarın ötekileştirici tutumundan cesaret aldığı belirtilen açıklamada, bugünkü siyasal iklim değişmedikçe bu tür olayların önüne geçmenin mümkün olmayacağı belirtildi.

Sançar ve Buldan açıklamasında şunlar kaydedildi: ”Hayatını kaybeden Doktor Karakaya ile Avukat Servet Bakırtaş’a rahmet, ailelerine, sağlık ve hukuk camiasına başsağlığı diliyoruz. Bu iki cinayeti ve özellikle sağlık emekçilerine yönelen sistematik saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Bu saldırılar öylesine münferit ve adli vakalar olarak nitelendirilemez. Her iki saldırı ve cinayet de iktidarın yarattığı toplumsal cinnet halinin ve şiddet ikliminin sonucudur. Pandemi süreci boyunca büyük fedakarlıklar yapan ve daha iyi çalışma koşulları ile insanca yaşam isteyen doktorlara “giderlerse gitsinler” diye kapıyı gösteren, barolara müdahale ederek avukatları mesleklerini yapamaz hale getiren iktidar bu saldırıların doğrudan sorumlusudur. Saldırganlar iktidarın bu ötekileştirici, şiddet içeren tutumundan cesaret almaktadır.

Her iki olay da Türkiye’nin sürüklendiği uçurumun ve felaketler silsilesinin göstergesidir. Yaşanan bu felaketleri daha fazla izlemeye ve buna seyirci kalmaya hiç kimsenin hakkı da lüksü de yoktur. Ayrımcı, ötekileştirici, doğrudan şiddet üreten bugünkü siyasal iklim değişmedikçe maalesef bu tür acı olayların önüne geçmek de mümkün olmayacaktır. Bu vesileyle acilen bütün toplumsal kesimleri hızla ve etkili tutum almaya, güçlerini birleştirerek mevcut gidişata müdahale etmeye çağırıyoruz. HDP olarak sağlık meslek emekçilerinin ve avukatların yanında olmaya ve iktidarın yarattığı bu şiddet ikliminin sona erdirmek için mücadelemize devam edeceğiz.”