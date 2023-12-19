Hayri Kozanoğlu: Merkez Bankası’nın raporu Erkan’ı doğrulamıyor

Gaye Erkan her ne kadar kendisi Manhattan’ı sollayan kiralar yüzünden annesinin evine yerleşse de, son zamanlarda kira artış hızında bir yavaşlama olduğunu söylüyor. Ne var ki TCMB’nin aylık fiyat gelişmeleri raporu bunu doğrulamıyor. Ekim ayında yıllık kira artışı yüzde 100.67 iken, Kasım ayında yüzde 105.81’e yükseldiğine işaret ediyor.

Ekibin en büyük başarılarından biri olarak yatırımcı raporlarında 2024 sonu enflasyonun yüzde 36 ila yüzde 40 arasında çıpalanmasını gösteriyor. Halbuki bir merkez bankasının asıl muhatabı IMF, OECD, Uluslararası Ödemeler Bankası gibi uluslararası mali kuruluşlardır. En güncel raporlarında OECD’nin 2024 enflasyon tahmini yüzde 47.4 iken, IMF’ninki yüzde 46 düzeyinde bulunuyor.

Bir insanın 10 evi olmamalı eleştirisine katılmamak olanaksız da, 10 insanın bir evi olmalı temennisi ne anlama geliyor anlamak kolay değil. Kusura bakmasın araya “sağlık konusunu devletimiz çok oldu çözeli” gibi propagantif ifadeler sıkıştırması da bağımsız bir teknokrattan ziyade, AKP rejiminin organik bir uzantısı olduğu izlenimi veriyor.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı