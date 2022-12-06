Hayri Kozanoğlu: Enflasyon neden hız kesiyor

Peki enflasyon hızında neden göreceli bir yavaşlama var? Birincisi, dünyadaki hammadde ve enerji fiyatlarında ılımlı bir seyir gözleniyor. Nitekim bu üretici fiyatlarının aylık yüzde 0.74’lük sınırlı bir artış göstermesiyle de kendini gösteriyor. Kasım 2021’de ise yüzde 9.99’luk bir aylık Yİ-ÜFE enflasyonu yaşanmıştı. Bu sayede son 12 aylık artış yüzde 157.69’dan yüzde 136.02’ye geriledi. İkincisi, her ne pahasına olursa olsun dolar kurunu sabit tutma gayreti kur yoluyla enflasyon geçirgenliğini dizginledi.

Üçüncüsü, tüketiciler mal alımlarını öne çekerek kendilerini enflasyona karşı koruma gayretindeler. Ama Temmuz ayı ücret artışlarının etkisi giderek azalıyor, talepte bir zayıflama görülüyor. Dördüncüsü, kredilerde ciddi bir yavaşlama görülüyor. Hem kredileri dizginlemeye yönelik önlemler, hem de bankaların enflasyonun altında bir faizle kredi vermekteki isteksizliği bu sonucu doğuruyor. Kredi kartı harcamalarındaki artış enflasyona paralel yüzde 103.3 iken, tüketici kredileri yüzde 34.6’lık çok sınırlı bir genişleme sergiliyor. Bu da haliyle mal ve hizmetlere talebi zayıflatıyor. Zaten ekonominin 2022’nin üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre yüzde 0.1 küçülmesi talepteki yavaşlamayı gösteriyordu. Büyük olasılıkla yılın son çeyreğinde daha belirgin bir ekonomik küçülmeye tanık olacağız.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı