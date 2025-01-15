Hayko Bağdat: PKK çatışma dönemine son verdiğini açıklayabilir, Abdullah Öcalan tahliye edilebilir

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PKK silahlı çatışma dönemine son verdiğini açıklayabilir. Başta Abdullah Öcalan olmak üzere tüm siyasi mahkumlar tahliye edilebilir. Türkiye Devleti’nin resmi siyaseti, Kürt halkının varlığını ve hukukunu kabul eden bir anlayışa evrilebilir. Yerelden yönetimin güçlendirilmesi, anadil üzerindeki baskıların ortadan kalkması sağlanabilir. Devlet, Suriye’deki Kürtlerin kazanımlarını Türkiye için bir tehdit olarak algılamaktan vaz geçebilir.

Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorusuna verdiği cevap ile “Selahattin Demirtaş’ın barış için sunacağı katkı engellenecek, Demirtaş bu sürecin dışında tutulacak” gibi pek de yabana atılmayacak eleştirilere son noktayı koydu. Demirtaş’ın DEM heyeti ziyareti sonrası yaptığı açıklamalar için şu sözleri sarf etti.

“Birçok temaslar, temsil eden arkadaşlar aracılığı ile devam etmektedir. Kamuoyundan edindiğimiz bilgilere göre gelişmeler, uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah Türkiye terörsüz bir Türkiye olacak, bunda da herkesin katkısı bulunacaktır.”

Her birimiz bu barışta bir onur bulmak, halkların kucaklaşmasını sağlamak, eşit ve adil bir yaşamı inşa etmek için heves ve heyecan duyuyoruz. Yürütülen sürecin başarıya ulaşabilmesi için katkı sunmak istiyoruz.

Hayko Bağdat’ın yazısı