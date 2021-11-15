Hayatlarında hiç yüz yüze görüşmeyen çift Zoom üzerinden evlendi

Britanya’da Lancashire’da yaşayan Ayşe (26) ve ABD’nin Detroit kentinde yaşayan Darrin (24), sanal ortamda tanışıp aşık oldu ve birbirini yüz yüze hiç görmeden, Zoom üzerinden kıyılan nikahla evlendi.

Fotoğraflar: Daily Mail

Pandemi nedeniyle kısıtlamalar başladığında bir Facebook grubuna üye olan Ayşe dünyanın başka bir yerindeki insanlarla arkadaş olmayı amaçlıyordu. Kenda (56) adlı ABD’li kadınla tanıştı ve kısa sürede samimiyet kurdu. Onu çok seven Kenda, akranı bir oğlu olduğunu ve Britanya’daki biriyle sohbet etmekten memnuniyet duyacağını söyleyerek gençlerin tanışmasına vesile oldu.

Temmuz 2020’de tanışan ikili sosyal medya üzerinden ve videokonferans aracılığıyla görüşmeye, yazışmaya, sohbet etmeye başladı. Ayşe ve Darrin tanıştıktan kısa süre sonra ‘Atlanik ötesi aşk’ başladı. Beş saat fark olmasına rağmen her gün saatlerce konuşuyorlardı. Gece gündüz iletişim halindeydiler. Birbirlerine internet üzerinden yemek siparişi vermek, hediyeler almak gibi sürprizler yapıyorlardı. Ayşe, ABD’ye gidip Darrin’i görmek istedi ancak seyahat kısıtlaması engeline takıldı.

İkisi de, “Hayatımın aşkını buldum” diye düşünürken ve bunun tadını çıkarırken Darrin 21 Mayıs 2021’de evlenme teklifi etti. Ayşe kabul etti ve çift 19 Ağustos’ta, Utah eyaleti tarafından Zoom üzerinden düzenlenen nikahla evlendi. Kısıtlı sayıda arkadaşları ve aile üyeleri onların mutlu anına tanıklık etti. Aradaki engeller kalkınca kutlama yapmayı planlayan çift o gün de şık giyindi. Ayşe beyaz bir elbise Darrin ise kırmızı bir takım elbiseyle katıldı nikah törenine.

Temizlik işçisi Aşye, “Tanıştığımızda sonunda evlilik olduğu aklımın ucundan bile geçmezdi. Kimsenin geçmezdi. Böyle bir şey milyonda bir olur. Yüz yüze hiç görmesem de bir an bile teredüt etmeden teklifini kabul ettim. Çok mutluyum” dedi ve kocasını yakından görmek sanal aşkı gerçeğe çevirmek için sabırsızlandığının altını çizdi.

Temmuz ayında Britanya’dan gelenlerin ülkeye sokulmaması nedeniyle Meksika üzerinden ABD’ye gitmeyi deneyen Ayşe bu kez de yeterli parası olmadığı gerekçesiyle sınırdan geri çevrildi.

Ailelerinin evlilik kararını desteklediğini anlatan Ayşe, eşi ve ailesiyle tanışmak için sabırsızlanıyor. Bu hafta ABD’nin Britanya’dan gidenlere yönelik kısıtlama kalktı. Ayşe ise vize başvurusunun kabul edilmesini bekliyor.