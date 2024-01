Hawkins çetesi dönüyor: ‘Stranger Things’ ekibi sete çıktı

Netflix’in en çok izlenen yapımlarından ‘Stranger Things’ beşinci sezon çekimler için sete çıktı.

Fotoğraf: Netflix

Duffer Kardeşler imzalı dizi, Temmuz 2016’da izleyiciyle buluştu.

Kısa sürede Netflix’in en popüler içeriklerinden biri hâline gelen dizinin dördüncü sezonu tek başına tüm dünyada 140,7 milyon saatlik izlenmeye ulaştı.

1980’lerin klasikleşmiş filmlerine yazılmış bir aşk mektubu niteliğindeki yapım, Eggo waffle ve New Coke gibi o dönemin popüler kültürüne ait ürünleri yeniden gündeme taşıdı. Dizinin yeniden dolaşıma soktuğu Kate Bush şarkısı ‘Running Up That Hill’, 38 yıllık tarihinde ilk kez Billboard Hot 100 listesinde ilk 10’a girdi.

Emmy ve Screen Actors Guild dâhil 70’ten fazla ödül kazanan dizi, 230’dan fazla ödüle de aday gösterildi.

‘Stranger Things’ hayranları, Will Byers’ın kaybolduğu gün 6 Kasım’ı ‘Stranger Things Günü’ olarak kutluyor.

Netflix, Hollywood’da oyuncu ve yazarların grevi nedeniyle çekimlere ertelenen dizinin final sezonu için sete çıktığını duyurdu.

Şimdi Vecna düşünsün, Hawkins çetesi geri dönüyor. Stranger Things 5. sezon çekimleri başladı. pic.twitter.com/bdASIwAZ62 — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) January 8, 2024

Beşinci sezon sevilen hikayeye nokta koyacak ancak ‘Stranger Things’ evreni Londra’da canlı olarak sahnelenen ‘Stranger Things: The First Shadow’ ve henüz ismi açıklanmayan bir spin-off animasyon dizisiyle genişleyecek.