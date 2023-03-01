Netflix’ten sonra tiyatroda: Stranger Things yıl sonunda Londra’da sahnelenecek

Netflix’in en çok izlenen yapımlarından Stranger Things, bu yıl sonunda Londra’daki Phoenix Theatre’da sahnelenecek.

Bir grup arkadaşın, özel güçleri bulunan El karakteriyle birlikte dünyayı doğaüstü kötülüklerden korumaya çalışırken yaşadığı maceraları anlatan dizi, bu yılın sonunda ‘The First Shadow’ (İlk Gölge) adıyla Londra’nın tiyatro merkezi West End’de Phoenix Theatre’da dünya prömiyerini yapacak.

Variety’de yer alan habere göre oyunu dizinin yazarı ve yardımcı yapımcısı Kate Trefry yazdı, Tony ödüllü yönetmen Stephen Daldry ve Justin Martin sahneye koyacak.

Yapımcılığını Netflix ve Sonia Friedman Productions’ın üstlendiği oyunun biletleri bahar aylarında satışa çıkacak. Dizi yaratıcıları Duffer Brothers, yaratıcı yapımcı olarak projede görev alacak.

Görsel: Netflix

Duffer Brothers, projeyle ilgili çok heyecanlı olduklarını, Kate Trefry’ın ‘şaşırtıcı‘, ‘korkutucu‘ ve ‘içten‘ bir oyun yazdığını söyledi.