Havuzda, Facebook’tan canlı yayın yaparken boğuldu

Kanada’da yaşayan bir sağlık çalışanı, havuzda yüzerken Facebook’tan canlı yayın yaptığı sırada boğuldu.

Fotoğraf: Facebook

Kenya’da doğup büyüyen Hellen Nyabuto (24), çalışmak için 2018’de Kanada’nın Toronto kentine yerleşti. Bir bakım evinde çalışan Nyabuto, geçen perşembe günü havuza gitti.

Chatsworth’teki bir motelin havuzuna giden Nyabuto, canlı yayın yapıyordu. Yüzerken arada takipçileriyle konuşuyor, son derece neşeli görünüyordu.

Havuzun dibine daldığında birden bire zorlanmaya başladı, onu izleyenler acil bir durum olduğunu anladı. O sırada yardım istedi ve ekrandaki görüntüsü kayboldu. Havuza atlayan otel müşterileri genç kadını çıkardığından hayatını kaybetttiği belirlendi. Nyabuto’nun son canlı yayını Facebook’tan silindi.

Görüntüleri izleyen ve sonunda Nyabuto’nun boğulduğu haberini alan ailesi ve arkadaşları o günden beri kendilerine gelemedi. Yakın arkadaşı Alfonce Nyamwaya, ”Hellen Kenya’daki ailesi için ekmek parası kazanıyordu. Çalıştığı yerdeki yaşlılara çok iyi bakıyordu” dedi.

Kanada’ya yerleştiğinden beri Kenya’ya gitmeyen Nyabuto’nun ailesinin cenazeyi doğduğu topraklara götürebilmek için parayı denkleştirmeye çalıştığını belirten Nyamwaya, desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.