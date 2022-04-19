Havalimanının gürültüsünden 12 bin kez şikayetçi oldu

İrlanda’nın başkenti Dublin’de yaşayan bir kişi, geçen yıl boyunca evinin yakınındaki havalimanının gürültüsünden rahatsızlığına ilişkin 12 bin 272 kez şikayette bulundu.

Dublin Havalimanı. Fotoğraf: www.airlinequality.com

Dublin ve Cork havalimanlarını işleten Dublin Havalimanı Dairesi, kentin banliyölerinden Ongar’da yaşayan, adı açıklanmayan kişinin günde ortalama 34 kez havalimanı kaynaklı sesten şikayetçi olduğunu açıkladı. Kuruma geçen yıl yapılan her on şikayetten dokuzu bu kişiye ait.

Şikayetlerin sayısı 2020’de de 2021 kadar olmasa da yüksek. 2020’nin ilk üç ayında 5 bin 276 kez şikayetçi olmuş. Bu da günde 59 şikayet anlamına geliyor.

Dublin Havalimanı Dairesi’nin sözcüsü, her bireysel şikayete yanıt verdiklerini söyledi ancak binlerce kez şikayette bulunan kişinin kimliğini açıklamadı.

Sözcü, havalimanından kaynaklı gürültüyle ilgili sorumluluğun sadece kendilerine ait olmadığını İrlanda Havacılık Dairesi’yle ortak çalışma yürüttüklerinin altını çizdi.