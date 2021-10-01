Havalimanındaki yolcu kalınbağırsağında 910 gram altınla yakalandı: Macun halinde gizlenmiş

Hindistan’ın Manipur eyaletindeki havalimanında bir adamın kalınbağırsağında 1 kiloya yakın altın gizlediği ortaya çıktı.

Fotoğraf: www.ndtv.com

Eyaletin başkenti Imphal’in adını taşıyan havalimanından başkent Yeni Delhi’ye uçmak üzere olan Muhammed Şerif adlı yolcunun ‘şüpheli hareketleri’ polisin dikkatini çekti. Ona birkaç soru soran polis röntgen için muayene odasına götürdü ve Şerif’in kalınbağırsağındaki ‘hazine’ görüntülendi.

Şerif’in, rektum (kalın bağırsağın yaklaşık olarak 12 ila 15 cm’lik kısmı) denen kısma yerleştirilen, macun haline getirilmiş 910 gram altını Yeni Delhi’ye götürmeyi hedeflediği anlaşıldı.

Şerif, değeri 56 bin dolar (496 bin 829 lira) olan, dört paket halindeki altını yasa dışı yollardan taşıdığını itiraf etti; macun halindeki altının kendisine ait olmadığını, başkaları adına çalıştığını söyledi. Altın kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Mart ayında bir yolcu Kannur Havalimanı’nda aynı şekilde rektumda 550 gram altın taşırken yakalanmış, ağustos ayında ise macun halindeki altını pantolonunun iç kısmına süren bir başka yolcu yakayı ele vermişti.