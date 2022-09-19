Hatayspor’un yeni teknik direktörü Volkan Demirel

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor’da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.

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AA’nın aktardığına göre, kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş, Antakya EXPO alanında gazetecilere, ligde altı haftalık periyot sonunda alışmadıkları bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Savaş, Volkan Demirel’le anlaştıklarını şu sözlerle duyurdu: “Sonuç itibarıyla ne kadar top sizde olsa da güzel oynadık desek de maç sonucu negatif yansıdı. İki gün önce de hocamızla anlaşarak ayrıldık. Bugün istifa edecek. Bu kötü gidişi durdurmak adına da yönetimimiz harıl harıl çalıştı. Belli hocalarla görüşme yaptık. Sonunda da Volkan Demirel’le el sıkıştık. Bugün Serkan Özbalta’yla ayrıldıktan sonra Volkan hocayla resmi imza atacağız.”

Demirel, 2019-2021 arasında Fenerbahçe’de yardımcı antrenörlük, 2021-2022 sezonunda da Karagümrük’te antrenörlük görevini yürütmüştü.

Hatayspor, bir puanla ligde sonuncu sırada.