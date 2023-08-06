Hatay’daki orman yangını kontrole alındı: Dört gözaltı

Hatay Antakya’da çıkan ve kontrol altına alınan yangına sebebiyet veren dört kişinin yakalandığı bildirildi.

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AA’nın haberine göre Tahtaköprü Mahallesi’ndeki Serinyol mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye iki söndürme uçağı, dört helikopter, 20 arazöz, 19 su tankeri, 18 pikap, dokuz ilk müdahale aracı, dört iş makinesi ve iki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Valilik açıklamasında, yangına sebebiyet veren dört kişinin yakalandığı duyuruldu.