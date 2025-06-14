Hatay'da bir erkek, 12 yaşındaki kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini ağır yaraladı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde bir erkek, kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı.

Fotoğraf: AA

Babatorun Mahallesi’nde 49 yaşındaki H. İşçimen (49), 12 yaşındaki kızı İrem İşçimen ve eşi F. İşçimen’le henüz bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı.

Daha sonra H. İşçimen kızı ve eşine pompalı tüfekle ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri İrem İşçimen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan F. İşçimen’se ambulansa Defne Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma, H. İşçimen’i gözaltına aldı.