Hatay’da 102’nci saatte altı kişi kurtarıldı; dört kişiye ulaşıldı

Depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay’ın İskenderun ilçesindeki beş katlı binanın enkazından 102 saat sonra altı kişi kurtarıldı.

Çay Mahallesi’ndeki beş katlı Arzu Apartmanı’nın enkazında ses tespit edildi.

Apartmanın birinci katında karşılıklı ikamet eden iki ailenin sekiz ferdinin enkaz altında bulunduğu anlaşıldı.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu Yasemin ve Kadir Oktay çiftinin de aralarında bulunduğu altı kişiyi depremden 102 saat sonra enkazdan çıkardı. Yaralı depremzedeler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.