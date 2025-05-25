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Yaramazlara biraz batar!

Hatay Havalimanı'nda onarım: Bir ay uçuşa kapalı

Hatay Havalimanı pist, apron ve taksi yolu (PAT) onarımı nedeniyle 1 Ağustos ile 1 Eylül arasında kapatılacak.

Fotoğraflar: AA

Depremde havalimanının da ciddi derecede zarar gördüğünü belirten vali Mustafa Masatlı, şunları söyledi:


“Depremin ilk zamanlarında ilimize personel ve yardım sevkiyatı noktasında ekiplerimizin hummalı çalışmalarıyla uçuşlarımız devam etmişti.

* 2023 Ekim’de Hatay Havalimanı PAT sahaları onarımı ve gelişimi işi ihale edildi. Havalimanımızın eskisinden daha sağlam, güçlü, güzel ve kapasiteli çalışması adına çalışmalara başlandı.”

Havalimanının 1 Ağustos ile 1 Eylül arasında uçuşlara kapatılacağını duyuran vali, bu süreçte acil durumlarda helikopter iniş kalkışlarının yapılabileceğini belirtti.

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