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Yaramazlara biraz batar!

Hastalıklar peşini bırakmıyor: Jessie J meme kanseri

37 yaşındaki İngiliz şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandığını duyurdu.

Fotoğraf: Jessie J / Instagram

Ünlü şarkıcı Instagram’daki mesajında şunları söyledi:


“Kanser her haliyle berbat bir şey ama ‘erken’ kelimesini aklımda tutuyorum. Bu; meme büyütme ameliyatı yaptırmanın çok dramatik bir yolu.

Summertime Ball’dan (bir müzik festivali) sonra ameliyatımı olmak için bir süre ortadan kaybolacağım ve devasa göğüsler ve daha fazla müzikle geri döneceğim.

Tüm iyi ve zor zamanlarımda beni sevdiniz ve bunun farklı olmasını istemiyorum.”

Jessie J zorlu sağlık sorunlarıyla ilk kez karşılaşmıyor. Sanatçı henüz sekiz yaşındayken bir kalp rahatsızlığı yaşadı. 18 yaşında hafif bir felç geçirdi. 2020’de kısa süre sağır kaldı. Kasım 2021’deyse çocuğu düştü.

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