Hasta almaya giden ambulansı engelleyen sürücünün belgesi ‘geçici’ olarak alındı: ‘Çok caydırıcı ceza olmuş gerçekten!’

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hasta almaya giden ambulansın geçişini engelleyen sürücüye idari para cezası uygulandığını ve sürücü belgesinin ‘geçici’ olarak alındığını duyurdu.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde D-100 kara yolunda Maltepe’den Pendik istikametine hasta almaya giden ambulansa, bir otomobilin sürücüsü yol vermedi.

Ambulanstaki sağlık çalışanı, sürücünün aracıyla yol vermemesini cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, otomobil sürücüsünün kendisinden yol isteyen ambulansa yol vermediği, ambulansın şerit değiştirerek ilerlemeye çalışmasınıysa engellediği görülüyor.

AA’nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce araç plakası üzerinden kimliği belirlenen sürücü T.Ş. yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun (KTK) ‘gidişe ayrılan en sol şeridi sürekli olarak işgal etmek’ maddesinden 427 lira, ‘geçiş üstünlüğü bulunan aracın, duyulur görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamak’tan 196 lira ve ‘kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç sürmek’ten 196 lira olmak üzere toplam 819 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca bu kişinin sürücü belgesi de KTK’nin 45. maddesine istinaden gerekli sağlık şartlarını taşıdığını belgeleyene kadar ‘geçici’ olarak alındı.

Karara tepki

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabındaki paylaşımla, sürücünün yakalandığını ve hakkında ceza işlem uygulandığını duyurdu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, sürücünün ‘cana kastettiğini’ belirterek, cezayı yetersiz buldu.

Çok caydırıcı bir ceza olmuş gerçekten. resmen cinayete teşebbüs etmiş. can tehlikeye atmış. belki de memelerini açsa ya da yüce siyasi büyüklerimize hakaret etse müebbet alırdı değil mi? En yakın zamanda ehliyetini geri verip teşekkür edin. Aynen böyle devam. — Mert (@mertgirit11) December 22, 2022

sadece ehliyetine geçici olarak el konulması ve para cezası hafif kalmış açıkçası, daha ağır yaptırımlar uygulanmalı böyle durumlarda, ama yine de ceza uygulanması önemli, cezaların caydırıcı olacak şekilde uygulanmasını lütfen denetleyiniz sayın valim. — M. Selcuk Uzmanoglu (@suzmanoglu) December 22, 2022

Keşke geçici olarak değil süresiz ehliyeti alınabilse. Çünkü bu davranış, hem hastanın hem de ambulansın içinde bulunan sağlık görevlilerinin canına kast etmektir. — _-Okan_- (@Okan__BJK__) December 22, 2022