Haski diye aldılar And tilkisi çıktı

Peru’da bir ailenin köpek yavrusu diye satın aldığı ‘evcil hayvan’ And tilkisi çıktı.

Fotoğraf: BBC

Sotelos ailesi, başkent Lima’daki bir petshop’tan 13 dolara ‘Sibirya kurdu’ (haski) satın aldı. Yavruya ‘Run Run’ adını verdi.

Ancak kısa bir süre sonra komşularından şikayet almaya başladı. Komşuları, Run Run’ın hayanlarına saldırdığını söyledi. Anlattıklarına göre tavuklara, ördeklere, ginepiglere saldırıyordu. Çoğunu öldürmüştü.

Bunun üzerinde Peru Ulusal Orman ve Doğal Yaşam Dairesi’nden yetkililere başvuruldu ve Run Run’ın bir And tilkisi olduğu anlaşıldı.

Maribel Sotelo, “Bir kadın geldi üç ginepigi yediğini anlattı sonra yaşlı bir komşumuz gelip onun da hayvanlarını öldürdüğünü söyledi ve gerçeği öğrendik. Çok şaşkınız” dedi.

Yetkililer, bu hayvanların genellike Amazonlardan kaçakçılar tarafından Lima’ya götürüldüğünü ve yasak olmasına rağmen kentte satıldığını, satan yerin kimlik bilgilerini karıştırdığını tahmin ettiklerini söyledi.