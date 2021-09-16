Hasar bırakan beyin ameliyatı sonrasında dava açan kişiye 2,81 milyon sterlin tazminat

İskoçya’da, başarısız bir beyin ameliyatı sonrasında bedeninde hayat boyu etkileri silinmeyecek hasar oluşan bir kadın 2 milyon 810 bin 118 sterlin (32,78 milyon lira) tazminat kazandı.

Fotoğraf: BBC

2013’te, Ulusal Sağlık Sistemi’nin Tayside bölgesindeki birimine bağlı bir hastanenin beyin cerrahi biriminin başındaki Sam Eljamel tarafından ameliyat edilen Carolyn Almond-Roots’un avukatı Jonathan Howat şunları söyledi: “Müvekkilime berbat bir ameliyat yapıldı, utanç verici bir tedavi süreci geçirdi ve sonunda hayatının her kesitini etkileyen ömür boyu giderilemeyecek hasar oluştu. Zaten hakimin kararlaştırdığı tazminat da oluşan hasarın boyutunu gösteriyor. Müvekkilim hayatının sonuna kadar bakıma ihtiyacı olacak.”

BBC haberinde, BBC İskoçya’nın 2018’deki araştırmasında Eljamel’den onlarca hastasının şikayetçi olduğunu, dava açtığını, bazılarının Almond-Roots gibi tazminat kazandığını ortaya çıkardığını anımsattı.

Almond-Roots’un NHS’ye bağlı hastanede ve Eljamel’in görev yaptığı özel hastanede tedavi gördüğü belirtilirken, ödenecek tazminatın ne kadarının NHS ne kadarının özel hastane tarafından ödeneceği bilgisi paylaşılmadı.

2013’teki inceleme sonucunda cerrah NHS Tayside’da görevinden alınmıştı.

BBC araştırmasında, Britanya’da çalışması mümkün omayan Eljamel’in geçen yıl Libya’da cerrah olarak çalıştığı belirlenmişti.