Hasan Basri Yalçın: Vakit geçtikçe CHP’nin eli daha da güçleniyor

Öte taraftan benzer bir yöntem HDP meselesinde de izleniyor. Demirtaş arada açıklamalar yaparak HDP’nin normal bir siyasi parti olduğuna dair imaj kurmaya çalışıyor. Böylece ittifakın elini rahatlatmayı amaçlıyor. Türkiyelileşmek gibi kimsenin aslında inanmayacağı ifadelerin kullanışı bu sebepledir. Küçük partilere gelince, onların zaten pek şansı yok. Onlar kabul etmek zorunda olduklarını kabul edecekler. Elde edebilecekleri bir iki milletvekilliği için CHP’ye duacı olacaklar. Bu mantıkla bakıldığında CHP’nin gerçekten muhalefet blokunu kontrol etmek için bir planı olduğu görülüyor. Diğerleri ise başarısız manevralarla bunu delmeye çalışıyor. Ama vakit geçtikçe CHP’nin eli daha da güçleniyor.
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