Hasan Basri Yalçın: Kılıçdaroğlu kararını vereli çok oldu

Kemal Kılıçdaroğlu kararını vereli çok oldu. Meral Akşener ise onu caydırmak için ne denediyse olmadı. Dikkat ederseniz CHP’ye yakın isimler her konuşmalarında Meral Hanım’ın Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz etmeyeceğini vurgulamaya başladı. Bunun sistematik bir baskı unsuru olarak kullanıldığını düşünüyorum. HDP’nin desteğinden emin olan Kılıçdaroğlu İyi Parti’nin beklentilerini sonsuza kadar erteleyebileceğini düşünüyor. Diğer küçük partiler zaten kendi aralarında kavgaya tutuştu bile. Ne seçmen nezdinde ne de oturdukları masada ağırlıkları olmadığı için göz ardı edilmeleri çok daha kolay.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı