Hasan Basri Yalçın: FBI, Demokratların aparatı gibi iş görüyor

Neredeyse bütün Cumhuriyetçiler, ABD’nin üçüncü dünya ülkesine döndüğü kanaatinde.

Önceleri Trump’ı cezalandırma histerileri vardı. Şimdi de seçime sokmama çabaları ortaya çıktı. 6 Ocak Kongre baskını dosyası kapanmak bilmiyor. Sürekli soruşturmalar yapıldı. Trump ekibinden itirafçılar bulundu. Senatörler önünde ifadeye çağrıldı. Trump’ı 6 Ocak Kongre baskınından sorumlu tutmak için her şey yapıldı. Son olarak daha önce örneği görülmemiş bir işe de giriştiler. FBI, Trump’ın evine baskın yaptı ve tüm belgeleri didik ederek Trump’ı baskından sorumlu tutacak delil arayışı başladı.

Amerika’nın hukuk devleti olduğuna inanan Amerikan hayranları için ilginç gelişmeler. İşler karışınca ortada ne hukukun üstünlüğü de ne de tarafsızlığı kaldı. FBI, Trump’ın pek de yanlış sayılmayan ifadesiyle Demokratlar’ın aparatı gibi iş görüyor. Belki bütün Demokratlar demek doğru olmaz ama Biden’ı iktidara getiren grupların hepsi öylesine bir savaş veriyor ki, neyin temiz neyin adil olduğuna baktıkları yok.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı