Hasan Basri Yalçın: Biden için bu ziyaret çok zor

Böylesi bir karmaşanın içerisinde Ortadoğu ziyaretine çıkıyor Biden. En önemli duraklar Mısır, Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan. Ziyaretin gündeminde iki temel mesele var. Birincisi, İran’ın nükleer enerji arayışıyla alakalı. Ancak ABD’nin elinde bunun için bir plan olduğunu görmüyoruz. Şimdiye kadar yapılan açıklamalara veya atılmayan adımlara bakarsanız bu ziyarette ABD’nin Arap ülkelerini motive etmekten öteye bir iş yapacağını sanmıyorum.

İkinci gündem maddesi daha acil ve öncelikli. Suudi Arabistan, petrol üretimini artırma konusunda ABD’nin beklentilerini uzun süredir yerine getirmiyor. Bu ziyaret bir anlamda Suudi Prensi ikna ziyaretidir. Enerji fiyatlarını düşürebilmek için Biden süratle Suud’un petrol üretimini artırmasını istiyor. Ancak bunun bir bedeli olacak. Dış politika söylemini liberal değerler üzerine oturtan Biden için bu ziyaret çok zor. Prensle fotoğraf vermek dahi istemiyor. Ama pek de başka çaresi yok

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı