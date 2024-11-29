Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığından istifa etti

Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

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Beşiktaş, 27 Kasım’daki KAP açıklamasında Arat’ın bugünkü yönetim kurulu toplantısında futbol kısmındaki istifasının kabul edildiği, yerine genel kurula kadar Hüseyin Yücel’in görev yapacağını duyurmuştu.

Yönetim dilekçe sunan Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez’in istifasınıysa kabul etmemişti.

Arat bugün Beşiktaş Kulübü başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Arat’ın açıklaması şöyle:

“Değerli Beşiktaş camiası, bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum.

“Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu en iyi sizler bilirsiniz. Görev sürem boyunca varlığınız bana her daim güç verdi. 3 Aralık 2023 tarihinde, sizlerin güveniyle ve desteğiyle bu onurlu göreve geldim. Bu zaman içerisinde yaşadığım tecrübelerin hayatımda her zaman özel bir yeri olacaktır.

Bu yolda beni yalnız bırakmayan, oyları ve güvenleriyle yanımda duran kıymetli kongre üyelerimize ve Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ediyorum. Sizin destekleriniz, bana her adımımda ilham ve cesaret verdi.

En büyük teşekkürü ise maçlarda, sokaklarda, gözlerindeki ışıltıyla beni karşılayan ve yüreğime dokunan gençlerimize ve çocuklarımıza borçluyum. Onların Beşiktaş sevgisini kalbimde her zaman yaşatacağım.

Seçim öncesinde ve görevim süresince huzurlarınıza gelerek anlattığım konuların Beşiktaş için anlamının ve değerinin çok büyük olduğunu, zaman daha iyi gösterecektir…”

Süper Lig’de 13’üncü hafta itibariyle zirvenin 13 puan gerisinde bulunan Beşiktaş son dört maçında üç mağlubiyet, bir beraberlik alabildi.

Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi’nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da seyircisiz oynanan maçta 3-1 yenildi.