UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da seyircisiz oynanan maçta 3-1 yenildi.

Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv

İsrail ekibinin ‘güvenlik’ gerekçesiyle maçlarını Türkiye’de oynamak istemediklerini belirtmesi ve UEFA’nın 4 Kasım’da aldığı kararın ardından karşılaşma Macaristan’da seyircisiz oynadı.

Karşılaşmanın 23’üncü dakikasında Kanichowsky Maccabi’yi 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş, 38’inci dakikada Rafa Silva’nın golüyle beraberliği yakaladı.

40’ıncı dakikada sarı kart gören Masuaku, Beşiktaş’ın altıncı haftadaki Bodo Glimt karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş maçın ikinci yarısına üç değişiklikle başladı. Uduokhai, Joao Mario, Rashica yerine Tayyip Talha Sanuç, Salih ve Ndour oyuna girdi.

Beşiktaş maçın 70’inci dakikasında penaltı kazandı ancak Ciro Immobile penaltıyı gole çeviremedi.

Maccabi Tel Aviv, 80’inci dakikada Patati’nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşma İsrail ekibinin 3-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi’nde beş maçta iki galibiyet ve üç mağlubiyetle altı puanda kaldı.