Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 yendi

UEFA Avrupa Ligi’nin beşinci haftasında Fenerbahçe, Slavia Prag’ı deplasmanda 2-1 yendi.

Slavia Prag – Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi’nin beşinci haftasında Slavia Prag ile Fenerbahçe, Çekya’nın başkenti Prag’taki Fortuna Arena’da karşılaştı.

Maçın 7’nci dakikasında ev sahibi Slavia Prag, Chory’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, 34’üncü dakikada Edin Dzeko’nun ceza sahası dışından golüyle skoru 1-1’e getirdi.

Karşılaşmanın 41’inci dakikasında Fenerbahçe’de hakeme itiraz eden Fred sarı kart gördü ve altıncı haftadaki Athletic Bilbao maçında cezalı duruma düştü.

İlk yarı bu skorla, 1-1 tamamlandı.

79’uncu dakikada Maxi ve Dzeko’nun yerine En-Nesyri ve İrfan Can Kahveci oyuna girdi.

85’inci dakikada Fenerbahçe’nin forveti En Nesyri takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

Fenerbahçe böylece UEFA Avrupa Ligi’nde iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlikle yedi puan topladı.