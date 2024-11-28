Galatasaray, AZ Alkmaar'la 1-1 berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi’nin beşinci haftasında Galatasaray, AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı.

AZ Alkmaar – Galatasaray

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin beşinci haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile Afas Stadında karşılaştı.

Maçın henüz başlarında AZ Alkmaar, Mijnans’ın golüyle 2’nci dakikada öne geçti.

44’üncü dakikada Mertens’in ortasında Victor Osimhen topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol kararı verildi.

İkinci yarının başında Metehan Baltacı, Nelsson’un yerine oyuna girdi.

Karşılaşmanın 88’inci dakikasında Galatasaray’da Osimhen, AZ Alkmaar’da Smit sarı kart gördü.

Başka gol olmayan maç 1-1 sonuçlandı. Galatasaray bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi’nde beş maçta üç galibiyet iki beraberlikle 11 puana ulaştı.